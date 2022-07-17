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Воскресенье, 17 июля 2022, 09:16 мск

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Человек погиб в результате столкновения лодок в ХМАО (ФОТО)

фото – Уральская транспортная прокуратура

На реке Иртыш столкнулись две лодки, в результате происшествия погиб человек. ЧП случилось 17 июля 2022 года. Один из участников инцидента скрылся. Проверку проводит Сургутская транспортная прокуратура.

«В районе лодочной станции Ханты-Мансийска произошло столкновение двух маломерных судов. В результате происшествия один человек погиб. Моторная лодка, допустившая столкновение, и лица, находившиеся в ней, скрылись с места происшествия. Проводятся розыскные мероприятия», – говорится в сообщении прокуратуры.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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