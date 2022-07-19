В Нижневартовске коммунальщики ставят огромные бетонные «пирамиды позора» у домов должников

В Нижневартовске коммунальщики решили маркировать частные дома должников специальными бетонными знаками – пирамидами позора. Это двухтонная конструкция с надписями, сообщает официальный сайт ООО «Нижневартовские коммунальные системы» 19 июля 2022 года.

«У частных домов должников за услуги холодного водоснабжения и водоотведения теперь будут устанавливать бетонные пирамиды, извещающие прохожих о том, что хозяин не платит за коммунальные услуги. Первую 2-хтонную конструкцию в полтора метра высотой установили у дома по улице Лопарева. Задолженность потребителя перед ресурсоснабжающей организацией за холодную воду составила свыше 35 тыс. рублей. На пирамиду нанесены надписи «Здесь живёт должник», «Вы должны», «Здесь не платят за воду». Через пару часов после установки все фразы на пирамиде залили голубой краской», – сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что они заново нанесут надписи. А саму пирамиду уберут только после уплаты долга.

В компании привели статистику: у них 500 должников среди владельцев частных домов. «Всего же задолженность перед НКС у вартовчан по прямым договорам на 18 июля составляет почти 91 млн рублей», – говорится в сообщении предприятия.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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