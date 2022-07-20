Строительный магазин в ХМАО заплатит за падение металлической двери на ребёнка

В Лангепасе женщина отсудила у строительного магазина компенсацию за то, что в торговом зале на её ребёнка упала металлическая дверь. На стороне женщины выступала прокуратура – именно надзорная инстанция подала иск. Об этом 20 июля 2022 года сообщают в ведомстве.

Инцидент произошёл в апреле текущего года. «Жительница города со своим двухлетним сыном пришла в строительный магазин, где на мальчика упала незакреплённая металлическая сейф-дверь. Ребёнку были причинены телесные повреждения. Проверка показала, что в нарушение действующего законодательства в торговом зале магазина не обеспечены безопасные условия для покупателей, что привело к получению травмы мальчиком», – говорится в пояснениях прокуратуры ХМАО.

С магазина взыскали компенсацию морального вреда – 100 тыс. рублей. Кроме того, коммерсантов оштрафовали за нарушения закона «О защите прав потребителей» на 50 тыс. рублей.

Лангепас, Наталья Ефремова

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