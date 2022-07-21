В храме Нефтеюганска обокрали прихожанина

В храме Нефтеюганска женщина обокрала прихожанина. Кражу раскрыли полицейские. Подробности инцидента раскрывают в пресс-службе управления МВД по ХМАО 21 июля 2022 года.

Вещей в храме лишился 25-летний житель города.

«Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили его личные вещи и сотовый телефон. Ущерб составил свыше 36 тыс. рублей. По словам заявителя, он оставил барсетку на вешалке при входе в молельный зал. Там находились деньги, банковские карты, ключи от квартиры и сотовый телефон», – рассказали полицейские.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее несудимая 54-летняя жительница города. Часть похищенного имущества изъято и будет возвращено законному владельцу. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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