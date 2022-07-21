В Сургуте установят дополнительные контейнеры для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок

В Сургуте увеличат число контейнеров для раздельного сбора мусора. В них можно будет сдавать пластиковые бутылки с маркировкой ПЭТ1, ПЭТ2 и алюминиевые банки. Об этом сообщили в официальной группе мэрии «Вконтакте». Авторы обещают, что эти отходы отправятся не на полигон, а в переработку. Ответственным за раздельный сбор является регоператор «Югра Экология».

«До конца августа в Сургуте появится 270 сетчатых контейнеров для сбора пластика. Их установят на пр. Ленина, пр. Комсомольский, ул. Энергетиков, ул. И. Захарова, ул. Республики, на проезде Тихий и др. Ещё 230 сеток установят по желанию горожан. Для этого необходимо подать заявку в отдел по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий по электронной почте: saf@admsurgut.ru», – говорится в сообщении чиновников.

В мэрии добавляют, что в Сургуте установлено 317 контейнеров для ртутьсодержащих отходов и 75 контейнеров для сбора пластика и бумаги. Сбором вторичных занимаются компании «Вторчермет», «Юман», «Эконадзор», «Эко Югра» и другие. В большинстве случае они принимают на переработку бумагу, картон, пластик, целлофан и металлолом.

Сургут, Наталья Ефремова

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