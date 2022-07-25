В Югре тушат 23 природных пожара, введен режим ЧС

В Югре с 22 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова. Ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации ЧС определен замгубернатора ХМАО Азат Ислаев.

«По состоянию на утро 25 июля действующих природных пожаров – 23, на площади 3420 гектаров, 9 из которых локализовано на площади 1560 гектаров», – сообщили в МЧС по ХМАО.

Пожары были зарегистрированы на территории Березовского района (13), Октябрьского (6), Советского (3), Ханты-Мансийского (1). В настоящее время на территории Березовского и Советского районов действует особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного периода на территории округа было зарегистрировано 200 лесных пожаров, на общей площади 10716 гектаров.

Хаты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»