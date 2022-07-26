В Югре начался рост заболеваемости ковидом

Власти Югры заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекций. На 26 июля, в автономном округе выявлено 212 133 заболевших с подтвержденным диагнозом Covid-19. Двое югорчан находятся в тяжелом состоянии, из них один – на аппаратной поддержке.

Руководитель окружного Роспотребнадзора Майя Соловьева сообщила, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость COVID-19 возросла на 43,5 %. «Рост количества заболевших наблюдается в 11 муниципалитетах, во главе списка – Сургут и Нижневартовск. Наибольшее число людей заразились в местах массового пребывания. 48 завозных случаев из-за рубежа и субъектов РФ», – сказала Соловьева на заседании оперштаба 25 июля.

Санврачи рекомендуют людям из группы риска носить маски в общественных местах, закрытых помещениях, пользоваться антисептическими средствами. «Чтобы не допускать очагов заболеваемости, работодателям рекомендовано принимать меры предотвращения распространения инфекции внутри коллектива, такие как масочный режим, использование санитайзеров, а также создавать все необходимые условия для вакцинации и ревакцинации работников», – резюмировала глава Роспотребнадзора Югры.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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