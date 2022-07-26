Бастрыкин поручил проверить сообщение следователя из Югры о травле со стороны начальства

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по обращению следователя из ХМАО. Евгений Шестаков пожаловался Бастрыкину на травлю со стороны регионального начальства.

Он сообщил, что почти три года назад управление возглавил выходец из Воронежской области Михаил Мокшин, а первым отделом стал руководить его земляк Мурат Цуроев. По словам Шестакова, Цуроев начал зачищать ряды сотрудников отдела для трудоустройства нужных людей. Из-за «целенаправленной травли» из отдела уволились 15 опытных следователей, а на их места, как следует из обращения, были трудоустроены сотрудники из Воронежской области.

«В обращении следователя говорится, что в отношении него назначаются незаконные служебные проверки, которые приводят к дисциплинарным взысканиям. Их следователь успешно оспаривает в суде», – пишет «Коммерсантъ». Шестаков попросил Бастрыкина проверить деятельность своего руководства на превышение и злоупотребление полномочиями.

«В рамках проверки поручено дать оценку как всем изложенным им доводам, так и действиям, связанным с распространением данных о служебной деятельности», – сообщает тг-канал СКР.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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