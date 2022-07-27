В Югре тушат 20 лесных пожаров. Об этом сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов. «По состоянию на 9 утра 27 июля, на территории автономного округа действуют 20 лесных пожаров на площади 3519 га, из них 12 локализованных лесных пожара на площади 2318 га, ландшафтные пожары отсутствуют», – сообщили в департаменте.

По информации центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов, сегодня в автономном округе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.

Напомним, с 22 июля в округе ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 207 лесных пожаров площадью 12906,5 га и 55 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5374,8 га.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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