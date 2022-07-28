Югорская компания «Роснефти» загадила лес

Нефтедобывающая компания «Корпорация Югранефть» испортила земли лесного фонда на территории Малочерногорского месторождения в ХМАО. В ходе проверки природоохранная прокуратура выявила три аварии на трубопроводе, через который транспортировалось углеводородное сырье.

«По данному факту в адрес руководителя юрлица прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона. Во исполнение требований прокуратуры предприятием на всех поврежденных участках проведены работы по восстановлению целостности трубопроводов, мероприятия по локализации и ограничению дальнейшего распространения загрязнения», – сообщили в прокуратуре ХМАО. Там добавили, что нефтяники разработали проекты рекультивации нарушенных земель.

Компанией «Корпорация Югранефть» владеют АО «РН Холдинг» (принадлежит ПАО «НК Роснефть» и «Новый инвестментс лимитед») и «Норекс Петролеум Лимитед».

Нижневартовск, Ольга Федорова

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