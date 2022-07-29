Губернатор Комарова отменила режим ЧС в лесах Югры

В Югре с 29 июля 2022 года отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Напомним, режим ЧС был введен в ХМАО 22 июля. На 28 июля в регионе действовали 20 лесных пожаров на площади 4 тыс. гектаров. На большей части – 3,3 тыс. гектаров, очаги уже локализованы. Основная масса природных пожаров приходится на Березовский и Октябрьский районы, – сообщили в МЧС. Там добавили, что угроз перехода огня на населенные пункты не зафиксировано.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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