Власти Югры назвали самых эффективных муниципальных чиновников

Три города и три района Югры получат гранты от окружного правительства по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

Как сообщается в сводном докладе департамента экономического развития ХМАО, наилучших значений показателей эффективности достигли управленческие команды Ханты-Мансийска (город получит грант в размере 36,3 млн руб.), Когалым (5,8 млн руб.), Покачи (4,9 млн руб.). Также гранты поучат Сургутский (23 млн руб.), Белоярский (15,8 млн руб.) и Ханты-Мансийский (14 млн руб.) районы.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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