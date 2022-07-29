В Сургуте сотрудницу детсада обвиняют в получении взяток от поставщика игрушек для малышей

В Сургуте сотрудник детсада брала взятки от поставщика мебели и игрушек. Её будут судить. О том, что расследование завершено и материалы направлены в суд, сообщает 29 июля 2022 года прокуратура ХМАО.

Речь идёт о замначальника по административно-хозяйственной работе детсада «Зоренька». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

«Обвиняемая с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. путём создания фиктивных торгов обеспечила предпринимателю гарантированную возможность заключения договоров на поставку в дошкольное учреждение товаров – детской мебели и игрушек – по коммерческой выгодной цене. Взамен она систематически получала от предпринимателя вознаграждения. Сумма полученных взяток составила 194 тыс. рублей»,– говорится в сообщении надзорной инстанции.

На имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Сургут, Наталья Ефремова

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