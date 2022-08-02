Из-за убийства медвежонка на трассе в ХМАО возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства медвежонка, который вышел на трассу в Нефтеюганском районе ХМАО. Прокуратура Югры будет контролировать расследование. Об этом сообщили 2 августа 2022 года в надзорной инстанции.

Информация и видео убийства медведя появились пару дней назад в СМИ и соцсетях. Запись сделал один из водителей, который остановился, чтобы покормить животное пряниками (на опубликованном видеоролике он об этом говорит сам). При этом на встречной полосе также остановилась машина. Из неё вышли несколько мужчин и растеряли медведя. Так стрельба случайно оказалось заснятой на видеокамеру очевидца.

Как уточняют в прокуратуре ХМАО, инцидент произошёл 30 июля 2022 года недалеко от посёлка Салым в Нефтеюганском районе.

Квалификация уголовного дела – ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба).

Нефтеюганский район, Наталья Ефремова

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