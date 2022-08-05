В Сургуте мать не смогла спасти тонущую 12-летнюю дочь, они погибли

В Сургуте утонули 34-летняя женщина и её 12-летняя дочь. Женщина пришла к реке Чёрная с тремя детьми, самый младший – 4-летний малыш – остался на берегу. Остальные пошли купаться. Мама и дочь погибли, среднего сына в семье – 12-летнего мальчика, спасли очевидцы.

Место на реке Чёрной, где плавали погибшие, не приспособлено для купания и не является официальным пляжем.

«04 августа 2022 года жительница Сургута со своими детьми приехала на водоём, не предназначенный для купания. Во время купания женщина и её несовершеннолетняя дочь утонули, второй ребёнок доставлен в больницу»,– рассказали в прокуратуре ХМАО.

В следственном управлении СК Югры уточнили подробности: «Около 15 часов, во время купания в реке Чёрная 9-летний мальчик и его 12-летняя сестра начали тонуть. Увидев это, их 34-летняя мама попыталась оказать помощь, однако не смогла и вместе с дочерью погибла. Очевидцам удалось спасти мальчика, он доставлен в больницу»,– говорится в сообщении следователей.

В соцсетях пишут, что на берегу был ещё один ребёнок – 4-летний малыш. Как написали в сообществе «К-Информ», водолазы уже достали тела погибших из воды. По информации инсайдера, мать и дочь лежали на дне в обнимку, пишут в соцсети.

Жители Сургута просят чиновников оборудовать безопасные места для купания. Люди игнорируют запреты и предупрждения и заходят в воду там, где купаться запрещено.

Сургут, Наталья Ефремова

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