В Нижневартовске в воскресенье утонул 15-летний подросток

В Нижневартовске в минувшие выходные утонул ребёнок. Тело погибшего 15-летнего подростка водолазы обнаружили вечером 7 августа.

«На озере в районе 10 км дороги «Нижневартовск – Радужный» утонул ребёнок»,– сообщили в пресс-службе управления МЧС по ХМАО утром 8 августа. Водоём не проточный, поэтому погибшего ребёнка обнаружили на месте гибели.

Получить комментарии пресс-службы СУ СК ХМАО пока не удалось. В ведомстве обещали предоставить информацию позднее.

4 августа на воде погибли мать и дочь. Ещё раньше четверо детей погибли в Урае, Нижневартовском, Советском районах и Лангепасе.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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