Утонувший в Нижневартовске мальчик пытался переплыть озеро

15-летний мальчик, утонувший в минувшее воскресенье в Нижневартовске, рассчитывал переплыть озеро. К сожалению, юноша до берега не доплыл. Обстоятельства трагедии раскрывают в прокуратуре Югры 8 августа.

«По предварительной информации, 7 августа 2022 года мальчик со своими друзьями пришел на водоём, не предназначенный для купания. Подросток решил переплыть озеро, не рассчитав силы, утонул»,– рассказали в надзорной инстанции.

Там проверяют исполнение законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проверку также проводит следственный комитет. У следователей и прокуратуры нет одного мнения о названии озера. В надзорной инстанции его называют Теплуха, следователи говорят – Безымянное.

В СУ СК ХМАО сообщают, что мальчик утонул около 10 часов вечера. «Очевидцы происшествия пытались оказать помощь, однако спасти его не удалось»,– добавляют следователи.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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