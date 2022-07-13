В Югре утонул четвертый ребенок за 4 дня

В Югре утонул уже четвертый за последние дни ребенок. Трагедия произошла 12 июля в Урае. 14-летний подросток пошел с друзьями на реку Конда. Плавать мальчик не умел и во время купания утонул. Его тело нашли и подняли на поверхность водолазы.

По факту гибели ребенка прокуратура начала проверку. «Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Напомним, 10 июля в Советском районе утонул 8-летний ребенок, а 9 июля в Югре утонули двое детей – 13-летний мальчик в Лангепасе и 6-летний ребенок в Нижневартовском районе.

Урай, Ольга Федорова

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