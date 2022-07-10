Трое детей утонули в Югре за выходные дни

Ещё одна трагедия случилась в ХМАО в эти выходные на воде – 10 июля 2022 года утонул ещё один ребёнок. На этот раз в Советском районе. Правоохранители начали проверку.

Рядом с тонувшим ребёнком также были люди, но спасти его, к сожалению, не успели.

«По предварительной информации, около 16 часов во время купания в озере «Окунево» рядом с посёлком Пионерскиий 8-летний ребёнок ушёл под воду. Находившиеся рядом отдыхающие вытащили ребёнка из воды, однако спасти его не удалось. Межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах общего пользования, а также в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – говорится в сообщении прокуратуры ХМАО.

Следователи также проводят проверку.

Накануне, 9 июля погибли двое детей на воде – в Лангепасе и Нижневартовском районе ХМАО. В Нижневартовском районе утонул 6-летний мальчик, его вытащили на берег, но не успели спасти. В Лангепасе – подросток 2009 года рождения. Тело ребёнка ещё не нашли. Как пишет «Сиапресс», 13-летний мальчик отдыхал с тремя подростками на карьере в районе СОНТ «Рябинушка». Он нырнул в 20 метрах от берега и утонул.

Советский район, Наталья Ефремова

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