В Лангепасе спустя сутки нашли тело утонувшего мальчика. Об этом сообщает следственное управление СК ХМАО 11 июля 2022 года. Трагедия случилась в субботу, 9 июля.

«Около 14 часов во время купания в водоёме в районе СОНТ «Рябинушка» недалеко от города Лангепас 13-летний подросток отплыл далеко от берега и утонул», – уточнили следователи.

В ведомстве также кратко описали обстоятельства гибели на воде ещё двух мальчиков, которые также утонули в минувшие входные.

«В тот же день 99 июля – прим.ред.) около 18 часов во время купания в озере недалеко от базы отдыха «Ольгино» в Нижневартовском районе погиб 6-летний ребенок, оставленный взрослыми без внимания на несколько минут. 10 июля около 16 часов на озере «Окунево» в 17 км. от посёлка Пионерский Советского района во время купания погиб 8-летний ребенок», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в прокуратуре ХМАО сообщали, что также проводят проверку по фактам гибели несовершеннолетних.

Следователи напоминают, что основными причинами гибели детей на воде являются: оставление их без присмотра у водоёмов и в воде; несоблюдение правил безопасности на воде; неумение детей плавать; купание в неустановленных и необорудованных местах; недостаточное внимание к проблемам предупреждения детской смертности на воде со стороны должностных лиц.

Там просят внимательно следить за детьми в водоёмах.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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