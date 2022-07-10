В Югре в озере утонул 6-летний ребёнок, спасти не успели

В Нижневартовском районе ХМАО недалеко от турбазы утонул ребёнок. Трагедия случилась 9 июля 2022 года. Правоохранительные органы проводят проверку. Погибшему 6 лет.
«По предварительным данным, около 18 часов во время купания в озере ребёнок ушёл под воду. Люди, увидевшие произошедшее, вытащили его на берег, однако спасти тонувшего не удалось.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами, к обеспечению безопасности на водных объектах», – уточнили в прокуратуре ХМАО.
Инцидент произошёл недалеко от базы отдыха Ольгино.
Следователи также проводят проверку.
Нижневартовский район, Наталья Ефремова
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