В Югре зафиксировали 66 лесных пожаров, власти ждут новые отряды пожарных из других регионов

По данным на утро 8 августа в Югре зарегистрировано 66 лесных пожаров на площади 84 тыс. га. Ни один из очагов не ликвидирован. Об этом сообщает управление МЧС по ХМАО.

Накануне в ведомстве сообщали, что в регион прибыл для тушения ещё один борт МЧС – самолёт Ил-76.

По данным на воскресенье, 7 августа, в Югре в тушении пожаров были задействованы 1226 человек из числа сотрудников Базы авиационного и наземной охраны лесов Югры, главного управления МЧС России по Югре, «Центроспаса-Югории», арендаторов и парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Тюменской, Свердловской областей, Республики Алтай. В заповеднике «Малая Сосьва» пожары тушат сотрудники заповедника и авиалесоохраны России. Об этом сообщалось на официальном портале органов власти округа.



Власти ожидают прибытие еще 49 человек региональных авиабаз Новосибирской и Томской областей.

Ханты-Мансийк, Наталья Ефремова

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