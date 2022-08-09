Число пожаров в Югре растёт

В Югре по данным на утро 9 августа горит 84 тыс. гектаров лесов и полей. Об этом сообщают в пресс-службе управления МЧС по ХМАО.

«Зарегистрировано за сутки: 69 очагов природных пожаров на площади 84 165 га, возникло 3 очага на площади 26,8 га, ликвидировано 4 очагов на площади 83,7 га. Продолжает действовать 65 очагов природных пожаров, на площади 84 082 га, из них локализовано 20 очагов на площади 34 760 га, площадь активного горения – 126,12 га»,– говорится в сообщении ведомства.

На утро 8 августа было 66 лесных пожаров по данным управления МЧС.

В структуре уточняют, что для мониторинга лесопожарной обстановки и доставки личного состава применялись 17 бортов авиации, в том числе на тушение пожаров применялись 2 борта авиации МЧС России (Бе-200 ЧС и ИЛ-76).

На 09.07.2022 запланировано применение 27 бортов авиации, в том числе на тушение 3 борта МЧС России.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»