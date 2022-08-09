В двух посёлках Югры превышена концентрация угарного газа в воздухе

В двух посёлках ХМАО обнаружено превышение концентрации угарного газа в воздухе из-за пожаров. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по ХМАО 9 августа 2022 года.

«В связи с осложнённой лесопожарной обстановкой 09.08.2022 (по состоянию на 11:00) проведены исследования воздуха (максимально-разовые концентрации) на наличие вредных веществ (оксид азота и углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, фенол, формальдегид, аммиак, диоксид серы, сероводород) в 5 точках в г. Нягани, в Октябрьском районе в 3 точках в п. Приобье и 2 точках в п. Сергино. Установлено превышение ПДК по угарному газу (оксид углерода) в п.Приобье и п.Сергино. В г.Нягани превышений ПДК (по определяемым веществам) не установлено»,– говорится в материалах надзорной инстанции.

Накануне специалисты отдела в г. Нягани и Октябрьском районе также нашли превышение вредных веществ в некоторых точках.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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