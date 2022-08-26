Мужа Раи Мамедовой, оскорбившей русских, депортируют из России

Муж скандально известной Раи Мамедовой, оскорбившей русскую нацию – Самир Мамедов – покидает Югру. Его депортируют из страны, – передает окружной телеканал «Мегаполис» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства NEFT, пока Мамедов находится в России только лишь из-за уголовного дела своей жены, в котором он проходит главным свидетелем. Ранее Мамедов был осужден за распространение экстремистской символики. За опубликованный пост с символикой АУЕ (признано в России экстремистским, деятельность запрещена на территории страны).

Сама Рая Мамедова также уедет из России вслед за мужем. «Для себя они уже приняли решение о переезде. Куда, я не знаю, но это уже их личные проблемы. Сперва люди так себя повели, ну, а теперь им же некомфортно среди нас жить потом», – рассказал NEFT адвокат Мамедовой Амил Аббасов.

Напомним, Раю Мамедову судят за оскорбления в адрес русского народа. Женщина, которая является матерью троих детей, отправляла в домовой чат сообщения с угрозами и ненормативной лексикой в адрес своего соседа, которые содержали оскорбление всей нации. Ей не понравилось, что сосед выложил в этот же чат видеоролик с подростками, среди которых были ее дети. Мужчина заподозрил несовершеннолетних в порче общедомового имущества, в частности, лифта, и попросил родителей провести воспитательную беседу.





Сургут, Ольга Федорова

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