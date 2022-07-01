В Югре прокуратура и полиция проверяют мать троих детей, оскорбившую русских

В Югре прокуратура начала проверку по факту резонансного конфликта между жильцами одного из многоквартирных домов в Сургуте. Уроженка Азербайджана, 30-летняя мать троих детей Рая Мамедова отправила в чат своего дома аудиосообщения с нецензурными выражениями и оскорблениями на межнациональной основе. Причиной для столь резкой реакции стало то, что один из соседей поймал детей Мамедовой за вандализмом в подъезде, снял их на видео и скинул в чат.

В ответ Мамедова сообщила, что ее брат работает в МВД, а прокуратура – это «земля ее дяди». «Ты конченное русское чмо, свинья русская», – заявила женщина и начала угрожать соседям сексуальным и физических насилием. Соцсети переполнены видеороликами с ее нецензурными высказываниями.

«Услышав заветное слово «русские», Мамедова подучила резкий отпор от соседей (в Сургуте местные жители даже вышли на улицу с требованием посадить ее на максимально возможный срок). В результате дело дошло до полиции, которая доставила Раю и автора ролика в отделение на беседу», – сообщает тг-канал База и публикует видео, которое записала Мамедова уже после полиции.

«Я Мамедова Рая Сабировна, родилась в республике Азербайджан. В России проживаю с 1995 года. Здесь я выросла, училась работаю. Детки на свет появились. Трое. Я искренне раскаиваюсь. Я поняла свою ошибку. Я ее совершила. Я искренне раскаиваюсь за то, что оскорбила русский народ. Мои аксакалы мне все объяснили. Перед ними тоже извиняюсь. Больше такой ошибки не буду совершать. Прошу меня простить. Никогда против русского народа я ничего не имела», – сообщила Рая Мамедова.

Между тем, голосовые сообщения Мамедовой отправят на экспертизу. «Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму, а также о защите прав несовершеннолетних и даст оценку профилактической работы уполномоченных органов власти», – заявили в прокуратуре ХМАО. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Исполнение находится на контроле прокуратуры округа.

Сургут, Ольга Федорова

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