Замгубернатора ХМАО Шипилов поблагодарил силовиков за уголовное дело в отношении сургутянки, оскорбившей русских

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов высказался о конфликте вокруг нетолерантных заявлений жительницы Сургута Раи Мамедовой в домовом чате. Он поблагодарил правоохранителей за возбуждение уголовного дела в отношении женщины. Своим мнением г-н Шипилов поделился в телеграм-канале 5 июля 2022 года. Нужно отметить, что г-н Шипилов отвечает в ХМАО за внутреннюю политику и межнациональное согласие.

«Специально не писал сразу как произошёл инцидент, дабы не делать особо резких высказываний и ждал решения со стороны своих коллег правоохранителей. Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело. Спасибо, коллеги, за оперативность», – написал заместитель губернатора ХМАО.

Он выразил уверенность в том, что дети г-жи Мамедовой растут в атмосфере ненависти к русскому народу, потому что сама мать троих детей ненавидит народ той страны, в которой проживает.

Приводим высказывание чиновника полностью.

«В воскресенье родные и близкие простились с воином, защитником. Пусть земля будет пухом, герой. Соболезную родным и близким. Турал Вердиев Мирза оглы – житель Нягани, погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Азербайджанец по национальности. Вчера уголовное дело было возбуждено на жительницу Сургута Раису Мамедову. Оба жители наших городов Югры. Оба одной национальности. Но такие разные. Один погиб, сражаясь за Россию, наш многонациональный народ, показывая нам пример. Другая – Россию, и весь наш многонациональный народ, ненавидит. Уверен, что в таком же духе воспитывает своих детей. Они не виноваты, но станут остриём ее ненависти. Дело не в национальности, говорю вам. Дело в людях. И только нам решать с какими людьми рядом мы хотим жить и строить сильную, безопасную, процветающую Россию.

…… те, кто этого не понимает.

PS.: Специально не писал сразу как произошёл инцидент, дабы не делать особо резких высказываний и ждал решения со стороны своих коллег правоохранителей. Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело. Спасибо, коллеги, за оперативность».

Конфликт в домовом чате, который стал известен на всю страну, произошёл в Сургуте. Один из жильцов снял на видео детей в подъезде, которых он заподозрил в порче общедомового имущества. Это видео он отправил в чат соседей, чтобы предупредить родителей пойманных им подростков, что дети могли совершить шалость. В ответ на это сообщение с видеозаписью Рая Мамедова разразилась серией оскорблений и угроз в адрес своего соседа, возмутившись тем, что он снял её детей. В порыве гнева женщина обозвала не только оппонента, но оскорбила весь русский народ.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»