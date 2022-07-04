В отношении жительницы Сургута, оскорбившей русский народ, возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за оскорблений в адрес русского народа, которые высказывала жительница Сургута Рая Мамедова. Женщина, которая является матерью троих детей, отправляла в домовой чат сообщения с угрозами и ненормативной лексикой в адрес своего соседа, которые содержали оскорбление всей нации. Ей не понравилось, что сосед выложил в этот же чат видеоролик с подростками, среди которых были её дети. Мужчина заподозрил несовершеннолетних в порче общедомового имущества, в частности, лифта, и попросил родителей провести воспитательную беседу.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК по ХМАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности). В июне текущего года жительница Сургута во время общения в домовом чате одной из социальных сетей публично высказала путем публикации текстовых сообщений и аудиофайлов оскорбления и угрозы применения насилия в отношении соседа по дому и неопределённого круга лиц, акцентируя внимание на их этническую принадлежность», – говорится в заявлении следователей 4 июля 2022 года.

Там уточнили, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент, который сразу попал в соцсети, вызвал резонанс не только в ХМАО, но и во всей стране. О нём написали многие СМИ и соцсети. После этого г-жа Мамедова извинилась. А также сообщила журналистам, что её неверно поняли – оскорбить она якобы хотела только своего соседа, а не всех русских людей. Хотя в сообщениях, которые она отправляла и которые есть в открытом доступе, чётко прослеживается, что она негативно отзывается о качествах всех представителей национальности, а не только об одном своём соседе.

Сама г-жа Мамедова – уроженка Азербайджана. Представители национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута и духовного управления мусульман Югры осудили женщину за её высказывания.

Сургут, Наталья Ефремова

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