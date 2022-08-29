В Югре полицейская собака спасла грибника, провалившегося в болото

Полицейская собака по кличке Энцелад Мерседес спасла заблудившегося пожилого грибника из Нижневартовска. В полицию за помощью обратилась дочь пенсионера. Она рассказала, что ранним утром ее отец ушел в лес за грибами и заблудился. Телефон мужчины был заряжен, он смог дозвониться до дочери и сообщить о случившемся.

Четыре часа сотрудники полиции проверяли лесополосу. След горожанина вовремя смогла обнаружить служебная собака Энцелад Мерседес. «Как оказалось, ранее мужчина провалился в болото и насквозь промок. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщили в пресс-служба УМВД России по Нижневартовску. Напомним, Энцелад Мерседес не первый раз спасает людей. Несколько дней назад она нашла пожилую женщину, которая заблудилась в городе.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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