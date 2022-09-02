Глава югорского поселка спас лосенка от волка

Глава югорского поселка Угут Андрей Огородный помог спастись молодому лосю. Огородный отправился с друзьями на рыбалку и заметил в протоке сохатого. В воду животное загнал волк. Огородный отпугнул хищника ненормативной лексикой и шумом моторной лодки, лосенок переплыл на другой берег, подальше от преследователя.

Глава поселка подбадривал лося словами поддержки. Процесс спасения он снял на видео, которое потом показал коллегам на работе и выложил в ВКонтакте. Телеграм-канал «Мегаполис Югра» заменил нецензурные слова звуковым сигналом и опубликовал материал. В администрации поселка «Новому Дню» уточнили, что на вид лосенку был примерно год.

Угут, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»