Губернатор Югры несет репутационные потери

Губернатор Югры Наталья Комарова попала по итогам прошлой недели в список глав с негативными репутационными кейсами. Рейтинг составлен агентством политических и экономических коммуникаций и опубликован в телеграм-канале «ПолитологОрлов».

«Имидж главы Югры Натальи Комаровой ухудшается на фоне срыва нацпроекта «Экология». В результате остаются проблемы с ликвидацией опасных мусорных полигонов в Нефтеюганске и Нижневартовске. Кассовое исполнение по этим проектам составляет всего 0,5%. Непосредственная вина – на муниципалитетах. Однако общая ответственность за достижение целевых показателей нацпроекта лежит на региональной управленческой команде. Трудности в решении экологических проблем постепенно становятся специфической характеристикой региона», – заключает Дмитрий Орлов.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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