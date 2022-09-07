В Югре чиновники заплатили за невыполненные работы по нацпроекту

Чиновников Октябрьского района ХМАО поймали на нарушении при освоении денег, выделенных на нацпроекты. Как выяснила прокуратура, администрация района заплатила подрядчику 8,6 млн рублей за работу, которую он по факту не выполнил.

Между УЖКХиС администрации Октябрьского района и питерской компанией «Институт развития территорий «Константа» был заключен контракт на выполнение научно-исследовательской работы.

Договором было предусмотрено создание геопортала, проведение соцопросов, разработка механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды для достижения целей нацпроекта «Жилье и городская среда». А также разработка нормативов градостроительного проектирования и утверждение генпланов поселений Октябрьского района.

«В декабре 2021 года заведующим отделом архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского района приняты без замечаний работы по контракту, которые фактически не выполнены либо выполнены с существенными недостатками. На основании актов приемки выполненных работ произведена их полная оплата за счет бюджетных средств местного бюджета», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Надзорный орган направил материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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