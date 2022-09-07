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Среда, 7 сентября 2022, 10:05 мск

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Чиновников Урая заставили убрать свалку

Чиновников Урая заставили заняться ликвидацией несанкционированной свалки. «Свалка создавала угрозу для жизни и здоровья граждан. Однако меры по ее ликвидации администрацией города длительное время не принимались», – сообщили в прокуратуре ХМАО. Надзорное ведомство через суд обязало мэрию города ликвидировать несанкционированное место размещения отходов.

Суд исковые требования удовлетворил, в настоящее время свалка убрана.

Урай, Ольга Федорова

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