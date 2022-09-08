В Нефтеюганске бродячий хаски нападает на детей

Жители Нефтеюганска жалуются на бездомных собак. В 9 микрорайоне появился пес породы хаски, он нападает на детей, – сообщили горожане в соцсетях.

«Уважаемые администрация и глава города! Сколько будет продолжаться этот беспредел? Когда займётесь вопросом бездомных собак? Сегодня в 13.00 в 9 мкр. на детской площадке хаски напала на двух маленьких девочек, одну из них укусила за голову. Спасибо мальчику, который позвал на помощь. И огромное спасибо мужчине, который отогнал собаку от девочек и проводил их до дома, т.к. псина преследовали их», – написала в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» ВКонтакте Елена Гвоздовская.



Под постом пользователи сообщают о других случаях нападения животного на детей. «Неделю назад вышеупомянутая хаски пыталась укусить моего сына на детской площадке 9 микрорайона. Знаю нескольких владельцев хаски в городе – все они соблюдают правила и не отпускают с поводка питомцев на улице. Возможно это бездомная собака, которой нужно найти хозяина либо устроить её в приют. Не в первый раз слышу про эту собаку, которая пугает детей на площадках», – рассказал Алексей Тупалов.

Поскольку администрация города, по словам жителей, не выполняет свои обязанности по отлову бродячих животных, люди пытаются защититься от нападений самостоятельно. «Я вынуждена была купить ребенку антидог. Кстати, хорошая вещь, собак держит на расстоянии как минимум 15 метров», – написала Наталья Ромашкина.

Многие комментаторы под постом высказались в пользу отстрела уличных собак с целью уменьшения их популяции.

Фото – Елена Гвоздовская

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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