В Югре магазин заплатит семье мальчика, на которого рухнула витрина

В Мегионе магазин выплатит компенсацию морального вреда семье двухлетнего ребенка, на которого рухнула стеклянная витрина. Инцидент произошел в июне прошлого года в торговом комплексе «Антей». «В одном из павильонов на мальчика упала стеклянная витрина. В результате ребенку были причинены телесные повреждения», – рассказали в прокуратуре ХМАО.

Проверка показала, что причиной падения витрины стало ненадлежащее содержание торгового оборудования. Прокурор города через суд взыскал с ООО «Антей» 150 тыс. рублей в пользу пострадавшего ребенка.

Мегион, Ольга Федорова

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