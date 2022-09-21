В Югре спасли на реке парализованного мужчину

В Югре работники Центроспаса спасли парализованного мужчину на границе Сургутского и Нижневартовского районов. 64-летний югорчанин отправился в лес в одиночку и пропал.

Вечером 19 сентября поступил сигнал о том, что он выехал на резиновой лодке по р. Аган в избу, после чего перестал выходить на связь.

«Прибыв к месту вызова, спасатели, совместно с сотрудниками полиции, поплыли на протоку Ласьеган. Лодку потерявшегося спасатели нашли на берегу. В ходе осмотра лесного массива под деревом был обнаружен мужчина с признаками инсульта и паралича тела», – рассказали в «Центроспас-Югория».

На носилках из подручных средств, спасатели транспортировали пострадавшего в зону, где смог приземлиться вертолет Центра медицины катастроф, и передали его медикам.

Сургутский район, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»