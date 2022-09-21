В Югре вынесли приговор оргнизаторам семейного казино

В Югре вынесли приговор организаторам семейного казино. Шесть жителей Нижневартовска в возрасте от 34 до 40 лет, трое из которых приходятся друг другу родственниками, целый год незаконно проводили азартные игры в здании на ул. Интернациональной.

«У обвиняемых изъяты два игровых карточных стола, наборы игровых фишек и игральных карт, четыре игровых автомата, около 50 тысяч рублей, черновые записи о поступлении и расходовании денежных средств, а также иная документация», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Всех признали виновными по ч.3 ст. 171.2 УК РФ и приговорили, в зависимости от роли каждого, к наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет условно со штрафом в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Нижневартовск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»