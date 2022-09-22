В Югру прибыл спецрейс с детьми из Донбасса

В четверг, 22 сентября, из международного аэропорта Минеральные воды в Ханты-Мансийск прибыл спецрейс авиакомпании «Ямал», на борту которого 30 детей и 15 взрослых, эвакуированных из города Горловка и поселка Гольмовский ДНР. Эвакуация проходила в экстренном порядке, так как в ее период населенные пункты подвергались регулярному обстрелу со стороны ВСУ.

По прибытии в Ханты-Мансийск эвакуированные дети и их сопровождающие устроены в пункте временного размещения граждан в гостинице «Олимпийская». Здесь подготовлено все необходимое для комфортного пребывания, включая медицинское, социальное и психологическое сопровождение. Все эвакуированные снабжены предметами первой необходимости, одеждой, обувью, теплыми вещами, – сообщили в правительстве Югры.

Напомним, округ одним из первых среди регионов принял эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. В целом, за весь период СВО в Югру из Донбасса самостоятельно прибыло 2486 человек. В настоящее время в регионе развернуто восемь пунктов временного размещения – с этой целью подготовлены социальные объекты в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Здесь сейчас проживают 253 человека, в том числе 78 детей.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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