В Югре у троих иностранцев забрали сумки, набитые чабрецом

В аэропорту Сургута таможенники забрали у пассажиров сумки, набитые сушёным чабрецом. Мужчины прилетели из Баку и привезли с собой 50 кг этого растения. Они рассказал, что чабрец нужен для кафе в Нижневартовске. Обстоятельства инцидента описывают в Уральском таможенном управлении 22 сентября 2022 года.

«Чабрец трое мужчины пронесли в «зелёный коридор» таможенной зоны прилёта. Нарушители коммерческую партию не продекларировали. Кроме того, на ввозимую продукцию у граждан Азербайджана не было фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают её безопасность. Сотрудники Сургутского таможенного поста Тюменской таможни изъяли товар», – уточнили в ведомстве.

По фактам недекларирования товаров возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Материалы дел направлены в суд.

Ещё 3 дела, возбужденные по ст. 16.3 КоАП России, находятся на рассмотрении. Нарушителям грозит штраф с конфискацией.

Сургут, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»