Губернатор Комарова обещает мобилизованным югорчанам по полмиллиона рублей

Власти Югры решили финансово поддержать граждан, подлежащих частичной мобилизации. По словам губернатора Натальи Комаровой, для них будут предусмотрены все меры поддержки, которые ранее были утверждены для участников спецоперации, служащих по контракту.

«На граждан, которые подлежат частичной мобилизации, распространяются все меры государственной поддержки, которые установлены в регионе дополнительно к федеральным мерам для участников специальной военной операции на территории Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины. Это единовременные выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта и 250 тысяч после его истечения», – сказала губернатора Наталья Комарова.

Также правительство Югры гарантирует сохранение рабочих мест для мобилизованных путем субсидирования работодателей и предоставляет компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, двухразовое питание детям, обучающимся в школах, и другие меры поддержки.

Частичная мобилизация в стране объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Те, кто находится в запасе, будут отправлены на территорию Украины и республик, где сейчас проходит специальная военная операция.



Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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