Губернатор Югры Комарова сократила свой аппарат и его полномочия

Губернатор Югры сократила предельную штатную численность своего аппарата на 13 человек (с 652 штатных единиц до 639) и ликвидировала сразу четыре подразделения – «Управление по профилактике терроризма и обеспечению деятельности Комиссии по вопросам помилования», «Отдел профилактики терроризма», «Отдел контроля и административной практики» и «Отдел обеспечения деятельности Комиссии по вопросам помилования».

Это связано с сокращением полномочий аппарата. Так, его сотрудники больше не будут осуществлять взаимодействие с органами военного управления, военными комиссариатами по вопросам организации мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ, не пребывающих в запасе. Также аппарат губернатора больше не обеспечивает деятельность окружной Антитеррористической комиссии и Комиссии по вопросам помилования на территории автономного округа.

Кроме аппарата губернатора на 15 штатных единиц была сокращена предельная штатная численность Департамента внутреннней политики округа.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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