В Югре семьям мобилизованных компенсируют плату за детсад и предоставят няню

Власти Югры вводят новые льготы для семей участников СВО и мобилизованных. Во-первых, в думу округа внесли законопроект, который предусматривает полную компенсацию платы за детсад для семей участников СВО и мобилизованных. Во-вторых, нововведение предусматривает двухразовое горячее питание для детей из таких семей в школах. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин в официальном телеграм-канале правительства региона.

Кроме того, семьям мобилизованных граждан предлагают бесплатную психологическую помощь, социальное сопровождение, решение всех бытовых проблем – предоставление услуг няни, службы домашнего визитирования. «Плюс решение проблем по доставке продуктов, оплате коммунальных услуг, лекарственных средств»,– рассказала директор департамента социального развития Тереза Пономарева.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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