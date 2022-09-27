В Югре отменят выплаты для заразившихся коронавирусом медиков

В Югре отменят компенсационные выплаты медикам, которые заразились коронавирусом. Такое решение Депздрав мотивирует отменой подобных льгот на федеральном уровне. Соответствующий законопроект чиновники ХМАО внесли в думу округа – вопрос рассмотрят на ближайшем заседании.

ВЮгре действовала норма – в случае заражения работника новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не повлекшего установления инвалидности, ему выплачивается пособие в размере пятикратной величины прожиточного минимума.

Ещё летом президент Владимир Путин отменил указ, согласно которому заразившийся во время лечения или диагностики COVID-19 медработник мог претендовать на единовременную выплату в 68,8 тыс.рублей.

Льгота, которую теперь предлагает отменить Депздрав Югры, была аналогична этой федеральной мере поддержки.

«По состоянию на 10 августа 45 897 работников медорганизаций, подведомственных Депздраву Югры, вакцинированы от новой коронавирусной инфекции, что составляет 94,3% от общей численности работников»,– мотивируют отмену выплаты чиновники ХМАО.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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