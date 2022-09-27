Бизнесмены из Югры переезжают в Москву, Тюмень и Екатеринбург

В УФНС по ХМАО рассказали, куда чаще всего мигрирует бизнес из Югры. Главным образом отток организаций происходит с территорий Сургута и Нижневартовска. Компании переезжают в Тюменскую, Свердловскую и Московскую области, а также в Москву, – сообщается в отчете налоговой за 2021 год и 8 месяцев 2022 года.

Основная причина – смена места жительства собственника бизнеса. В ряде случаев организация выполняла госконтракты и по условиям договора была обязана встать на учет в налоговом органе по месту выполнения работ.

«Нельзя не отметить, что зачастую компании стремятся перейти на учет в другие регионы в попытке уклонения от налогового контроля и исполнения возложенных на них обязанностей (например, в отношении 13 юрлиц незадолго до миграции проводились выездные проверки, а в отношении двух юрлиц были выявлены расхождения по НДС)», – сообщается в документе.

Как правило из Югры мигрируют представители таких отраслей как «Строительство», «Торговля», «Транспорт» (46%). Основная доля (67%) организаций, сменивших место нахождения, – это микропредприятия. Доля малых предприятий составляет 9%, средних – 2%, а 19% мигрантов вовсе не включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по различным причинам.

При этом наблюдается и приток компаний в Югру из других регионов. Так, в 2021 году в округ прибыло 51 юридическое лицо, а за 8 месяцев 2022 года – 40. Наибольший удельный вес из них составляют выходцы из соседних Тюменской и Свердловской областей, а также Москвы. Постановка на учет, как правило, производится в налоговых органах Сургута и Нижневартовска.

В целом в УФНС отмечают, что с 2016 года темпы миграции бизнеса из Югры в другие регионы снизились. При этом в документе не уточняется, на сколько конкретно сократился поток.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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