Югра внесет в Госдуму законопроект, обязывающий бизнес регулярно повышать зарплату работникам

Депутаты думы Югры намерены внести в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей регулярно индексировать заработную плату в связи с ростом цен на товары и услуги. Изменения предлагается внести в статью 134 Трудового кодекса РФ.

Устанавливая гарантию по обеспечению повышения уровня зарплаты, законодатель закрепил различный порядок ее реализации для работодателей, разделив их на две группы. К первой группе относятся госорганы и бюджетные организации, ко второй – все остальные работодатели. Но если чиновникам зарплату в обязательном порядке постоянно повышают, то людям, работающим в частных компаниях – нет.

«На первый взгляд, в законодательстве установлена обязанность всех работодателей, независимо от формы собственности, обеспечивать реализацию гарантии повышения уровня реального содержания заработной платы, в том числе путем индексации. Фактически же статья 134 ТК РФ является декларативной, поскольку не устанавливает не только порядок индексации для всех работодателей, не являющихся бюджетными организациями, но и не закрепляет прямую обязанность таких работодателей по разработке и утверждению порядка индексации заработной платы», – говорится в пояснительной записке.

По данным рекрутинговой компании HeadHunter только 32% работодателей из числа частных компаний планируют индексировать зарплаты всем своим сотрудникам в 2022 году, при этом согласно данным Росстата инфляция в апреле в годовом выражении достигла 17,6% .

Получается, что 2/3 работодателей нарушают права граждан на индексацию заработной платы, и единственный механизм защиты в такой ситуации – это обращение в суд. Но и в суде работники не могут защитить свое право на индексацию, поскольку в практике деятельности судебных органов встречаются диаметрально противоположные позиции.

Первая позиция основана на том, что работодатель обязан повышать уровень реального содержания зарплаты, независимо от того, предусмотрена ли такая обязанность в коллективных договорах, соглашениях или локальных нормативных актах. Однако, случаи привлечения работодателей к ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ за не проведение индексации заработной платы очень незначительны.

Вторая (основная) группа судебных постановлений строится на том, что обязанность любого работодателя проводить индексацию зарплаты статьей 134 ТК РФ не предусмотрена, названная обязанность у работодателя не вытекает напрямую из закона, а возникает из коллективного договора, соглашения, локальных нормативных актов конкретного работодателя. Поэтому, если через указанные правовые акты работодатель не принимает на себя соответствующей обязанности, то и у работников нет субъективного права на индексацию заработной платы.

Дума Югры предлагает внести в статью 134 ТК РФ два новых положения. «Во-первых, предлагается дополнить перечень способов установления порядка индексации трудовым договором, – говорится в пояснительной записке. – Во-вторых, предлагается закрепить обязанность работодателей обеспечить разработку и утверждение порядка индексации. Это исключит возможность двоякого толкования статьи 134 РК РФ, а также возможность уклонения работодателя от проведения индексации заработной платы». Решение о направлении инициативы в Госдуму депутаты окружной думы примут на заседании 29 сентября.

Тюмень, Ольга Федорова

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