Дума Югры просит Минтруд освободить безработных от обязанности посещать центры занятости

Депутаты Югры 29 сентября в ходе заседания окружной думы утвердят обращение на имя министра труда России Антона Котякова с просьбой изменить закон о регистрации безработных. Существующими правилами для регистрации и перерегистрации безработных предусмотрена их обязательная явка в службы занятости. Люди должны приходит туда в определенные сроки. При этом центры занятости есть не в каждом населенном пункте.

«В Югре имеется большое количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, транспортная доступность которых обеспечена не круглогодично. До многих населенных пунктов можно добраться только водным (в летний период) или воздушным транспортом. Но в соответствии с расписаниями движение данных видов транспорта осуществляется не ежедневно. […] – говорится в обращении. – По вышеуказанным причинам граждане из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов не могут явиться в центры занятости населения и вернуться обратно в течение одного дня. Кроме немалых затрат на билеты граждане должны нести в течение нескольких дней расходы, связанные с проживанием и питанием в населенных пунктах по месту нахождения центров занятости населения. Нередко данные расходы значительно превышают величину пособия по безработице».

Депутаты просят Минитруд инициировать внесение изменений в законодательство и заменить обязательную явку граждан из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов на возможность связаться с центрами дистанционно, в режиме видео-конференц-связи.

«Кроме того, предлагаем утвердить перечень труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. Полагаем, что данный перечень может быть утвержден на федеральном уровне либо возможно делегирование его утверждения субъектам Российской Федерации», – говорится в письме.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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