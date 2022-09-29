Счетная палата Югры выявила миллиардные нарушения использования бюджетных средств

Ханты-Мансийск (Новый День, Ольга Федорова) –Счетная палата Югры проверила использование 5,1 млрд рублей из окружного бюджета и выявила нарушения и недостатки на общую сумму 1,4 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете органа о деятельности за второй квартал 2022 года, который 29 сентября заслушали депутаты окружной думы.

«По результатам рассмотрения представлений устранено нарушений и недостатков на общую сумму 67,8 млн рублей, в том числе возвращены денежные средства в бюджет автономного округа в сумме 271 тыс. рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц, по вине которых допущены нарушения. Еще двое виновных получили административные штрафы.

Множественные нарушения при проверках законности и эффективности использования денег были выявлены в работе окружного депздрава (ведомство некачественно готовило документы, не обеспечило актуализацию перечня медизделий для детских поликлиник и т.д.), департамента образования (например, Региональный молодежный центр неправомерно выплатил премии работникам на сумму 271 тыс. руб.), департамента культуры, дирекции по эксплуатации служебных зданий, в администрациях городов (к примеру, департамент о жилищно-коммунального и строительного комплекса Югорска завышал цены на муниципальные контракты и не проверял сметную стоимость при заключении договоров на ремонты автодорог) и т.д.

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