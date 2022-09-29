После трагедии в Ижевске власти Югры разрабатывают систему распознавания опасных лиц на подступах к школам

После трагедии в школе Ижевска, где преступником были расстреляны 17 человек, власти Югры приступили к разработке специальной программы, которая позволит охранникам замечать потенциально опасных людей еще на подступах к школе. Об этом 29 сентября в ходе заседания окружной думы рассказал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

«Задача, которая перед нами стоит – подключение систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях к системе «безопасный город», чтобы информация попадала в УМВД. Также с депцифры мы проработали вопрос по запуску в системы видеонаблюдения искусственного интеллекта, который бы с периметральных камер анализировал прохожих и всех, кто заходит на территорию, и идентифицировал потенциально опасных людей – в с признаками оружия, в нестандартной одежде и т.д.», – сказал Дренин. Он добавил, что если бы охранник школы в Ижевске каким-то образом идентифицировал преступника заранее, то смог бы раньше нажать тревожную кнопку и заблокировать двери.

«На наш взгляд, появление такой предупреждающей системы дало бы дополнительное время на быструю реакцию», – пояснил чиновник. Разработка системы будет делаться за счет бюджета округа, а приведение инфраструктуры в соответствие с требования антитеррористической безопасности ляжет на муниципалитеты.

Дренин также прокомментировал ситуацию в Когалыме, где ежедневно приходят сообщения о минировании образовательных учреждений и дети постоянно вынуждены уходить на дистанционное обучение, что уже вызывает недовольство родителей. «Или мы переводим детей на дистант на определенный промежуток времени или начинаем учить. Нужен порядок», – сказали депутаты.

«Это единственная ситуация в округе, при том там предметно нужно разбираться УМВД, есть подозрения, что это делают местные жители, – сказал глава депобра. – Сейчас совместно с it-специалистами, с полицией решается вопрос, каким образом настроить спам-фильтры и идентифицировать изначальный адресат. Но, к сожалению, когда такое сообщение приходит, запускается алгоритм, который запуститься не может. И перевести все образовательные организации на дистант и на какой период, пока у меня однозначного ответа нет», – резюмировал Алексей Дренин.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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