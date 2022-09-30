В Лангепасе наркоманов и алкоголиков лишили водительских прав

В Лангепасе по требованию прокуратуры сразу троих человек лишили водительских прав. Надзорный орган выяснил, что эти водители не могут управлять транспортными средствами по состоянию здоровья. В частности, у них обнаружено заболевание (наркомания, алкоголизм),

«Поскольку деятельность таких водителей не отвечает требованиям безопасности дорожного движения и может повлечь причинение в будущем вреда жизни и здоровью граждан, прокуратурой города к ним предъявлены исковые требования о прекращении действия права водительского удостоверения (до получения медицинского заключения о возможности управления транспортными средствами)», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Административные иски рассмотрены судом, признаны обоснованными и удовлетворены.

Лангепас, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»