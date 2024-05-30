Наталья Комарова ушла с поста губернатора Югры

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова объявила о своем досрочном уходе с должности. Таким образом, в России больше нет ни одной женщины-губернатора.

Обращение к жителям округа Наталья Комарова выложила в своем телеграм-канале. Она заявила, что переходит на другую работу, поблагодарила земляков за совместную работу. «Югра – в сердце навсегда!» – закончила она.

Наталье Комаровой сейчас 68 лет. Губернатором Югры она стала в 2010 году.

Ханты-Мансийск, Елена Владимирова

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